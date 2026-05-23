Dopo la strage di Modena si torna a parlare del permesso di soggiorno a punti | ecco cosa dice oggi la legge in Italia
Dopo l’incidente a Modena, in cui un uomo ha investito diverse persone con un’auto a forte velocità, torna in discussione il permesso di soggiorno “a punti”. La legge italiana prevede che il rilascio di questo permesso sia soggetto a verifiche sul rispetto delle norme, ma finora non ci sono state modifiche legislative recenti. La normativa attuale stabilisce criteri e procedure per il rilascio e il rinnovo.
Dopo il caso di Salim El Koudri, che a Modena ha travolto con l’auto a folle velocità diverse persone, Si è molto parlato in questi giorni del tema della revoca del permesso di soggiorno e della proposta avanzata dalla Lega di introduzione di un permesso di soggiorno a punti per cittadini stranieri. Salim El Koudri però è a tutti gli effetti cittadino italiano, e quindi non verrebbe in alcun modo colpito da eventuali modifiche alla norma che regola l’ottenimento del permesso di soggiorno o la sua revoca. Cosa dice però la legge a oggi su questo tema ma, soprattutto, l’idea dell’introduzione di “punti” sarebbe davvero così nuova? Quando il permesso di soggiorno può essere revocato. 🔗 Leggi su Open.online
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