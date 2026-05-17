Auto sulla folla a Modena scontro Lega-Forza Italia Salvini | Via il permesso di soggiorno a chi delinque Tajani frena | L’investitore è italiano

Sabato un uomo di 31 anni, di origine marocchina, ha investito una folla nel centro di Modena con un'auto, causando diversi feriti. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico, portando a un confronto tra esponenti della Lega e di Forza Italia. Mentre il leader della Lega ha chiesto l’espulsione di chi delinque, un altro esponente ha precisato che l’investitore è cittadino italiano. La notizia si inserisce nel clima di tensione politico-elettorale che si sta sviluppando in queste settimane.

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Il gesto di Salim El Koudri, il 31enne di origine marocchina che sabato si è lanciato con l’auto sui passanti nel centro di Modena, dà ai partiti materiale per la campagna elettorale. E il primo attrito evidente avviene all’interno della maggioranza. “Se commetti un crimine grave ti revoco il permesso di soggiorno e la cittadinanza, in un paese serio funziona così, si tratta di legittima difesa”, ha detto Matteo Salvini, nel suo intervento per la chiusura dell’11esima edizione della scuola di Formazione Politica della Lega. Il segretario, si legge in una nota del Carroccio, “ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza presentate nei giorni scorsi dalle europarlamentari del suo partito, a partire dalla revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla a Modena, scontro Lega-Forza Italia. Salvini: “Via il permesso di soggiorno a chi delinque”. Tajani frena: “L’investitore è italiano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’idea della Lega, dopo l’attacco a Modena: «Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque». Tajani frena: «Ma il fermato è italiano»Dicono che l’accoglienza sia «un atto di generosità e fiducia del popolo italiano ad immigrato, che se tradito merita l’espulsione». Lega, Salvini: ‘Revoca permesso di soggiorno per chi delinque’Il segretario della Lega ritiene che sia un gesto di generosità e fiducia da parte del popolo italiano accogliere un immigrato; tuttavia, se questa...