L’idea della Lega dopo l’attacco a Modena | Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque Tajani frena | Ma il fermato è italiano
Dopo l’aggressione avvenuta a Modena, un rappresentante della Lega ha proposto di revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati. Successivamente, un responsabile politico ha precisato che il fermato coinvolto nel fatto è di nazionalità italiana. Nel frattempo, alcuni esponenti politici hanno commentato che l’accoglienza si basa su fiducia e generosità da parte degli italiani, e che chi la tradisce dovrebbe essere espulso. La discussione sulla sicurezza e i diritti degli immigrati continua a dividere l’opinione pubblica.
Dicono che l’accoglienza sia «un atto di generosità e fiducia del popolo italiano ad immigrato, che se tradito merita l’espulsione». All’indomani della strage di Modena, dove Salim El Koudri ha travolto con l’auto a folle velocità diverse persone, ferendole gravemente, la Lega torna sull’argomento. «Il Segretario della Lega Matteo Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza presentate nei giorni scorsi dalle europarlamentari del suo partito, a partire dalla r evoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione. L’obiettivo è quello di rendere effettivo e applicabile un meccanismo (sul modello della patente a punti) che preveda la revoca del permesso di soggiorno nei confronti di coloro che commettono reati gravi. 🔗 Leggi su Open.online
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