L’idea della Lega dopo l’attacco a Modena | Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque Tajani frena | Ma il fermato è italiano

Dopo l’aggressione avvenuta a Modena, un rappresentante della Lega ha proposto di revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati. Successivamente, un responsabile politico ha precisato che il fermato coinvolto nel fatto è di nazionalità italiana. Nel frattempo, alcuni esponenti politici hanno commentato che l’accoglienza si basa su fiducia e generosità da parte degli italiani, e che chi la tradisce dovrebbe essere espulso. La discussione sulla sicurezza e i diritti degli immigrati continua a dividere l’opinione pubblica.

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