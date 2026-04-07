Raffica di incidenti Donna investita da auto pirata centauro in ospedale dopo lo schianto

Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti lungo le strade della zona. Una donna è stata investita da un'auto che poi è fuggita senza fermarsi, mentre un centauro è rimasto ferito in seguito a uno schianto su una strada statale. Inoltre, un camion si è ribaltato sul raccordo autostradale Terni-Orte, creando disagi alla circolazione. Questi eventi hanno coinvolto vari veicoli e hanno portato a diverse situazioni di emergenza.

Terni, 7 aprile 2026 – Dal camion che si è ribaltato sul raccordo autostradale Terni Orte il sabato di Pasqua alla donna investita da un’auto che si è data alla fuga in via Battisti, a Terni, il giorno successivo, la domenica di Pasqua, fino al centauro che nella stessa giornata festiva, nonostrante quindi volumi di traffico ben più leggeri di quelli consueti, è stato trasportato in ospedale dopo essere entrato in collisione con un’auto lungo viale dello Stadio. Il traffico del comprensorio e della città in particolare resta segnato dagli incidenti stradali. Rato bloccato per ore lungo la carreggiata verso Terni, all’altezza dello svincolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto Schianto a Milano, donna in bicicletta investita da un'auto: è grave in ospedaleSfiorata la tragedia a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, martedì sera intorno alle dieci e mezza. Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro... Temi più discussi: Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto; Sabato di Pasqua con incidenti a raffica. Foto; Raffica di incidenti, aggressioni e soccorsi a ubriachi: in ospedale anche un 17enne; Raffica di multe per la Ztl in centro. La Giunta: tutto regolare, avanti così. Raffica di incidenti sulla neve: feriti tre escursionistiDue interventi ieri per il Soccorso Alpino Sezione Monte Cusna per incidenti alpinistici a causa delle condizioni climatiche e del terreno; il primo incidente è accaduto al mattino a Monte Giovo sul ... ilrestodelcarlino.it Raffica di incidenti sugli sci, interventi dell'elicotteroDiversi interventi di soccorso in montagna nell'ultimo sabato di gennaio. Il ferito più grave, un uomo di 70 anni caduto con gli sci a Forni di Sopra (Varmost), elitrasportato a Udine in codice giallo ... rainews.it Israele: raffica di missili su Petah Tikva, Tel Aviv e Haifa - facebook.com facebook Raffica di furti al Monumentale: nel 2025 nove denunce, rubate anche 305 statue in bronzo x.com