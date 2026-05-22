Via Spezia shock | donna in bici investita da due auto Ricoverata in ospedale

Stamattina in via La Spezia si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e una bicicletta. Una donna in sella alla bici è stata investita e trasportata in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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