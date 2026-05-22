Via Spezia shock | donna in bici investita da due auto Ricoverata in ospedale
Stamattina in via La Spezia si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e una bicicletta. Una donna in sella alla bici è stata investita e trasportata in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Grande paura stamattina in via La Spezia a causa di un incidente che ha coinvolto due auto, scontratesi con una bicicletta al civico 75. Sul posto il 118, che ha trasportato all’ospedale Maggiore una 44enne in sella alla due ruote. Le sue condizioni sono serie ma non corre pericolo di vita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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