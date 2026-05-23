Donald Trump sarà macellato martedì prossimo

Martedì prossimo, un uomo ucciderà un bufalo albino che, secondo lui, somiglia a Donald Trump. Il fratello di Zia Uddin Mridha, di 38 anni, ha deciso di agire subito, senza esitazioni. La scena si svolgerà in Bangladesh, dove l’animale sarà abbattuto. La notizia ha attirato l’attenzione, ma non sono stati forniti dettagli su motivazioni o reazioni.

Non ci ha pensato due volte il fratello di Zia Uddin Mridha, 38enne del Bangladesh: quel bufalo albino ha proprio la faccia di Donald Trump. L’animale, che pesa 700 chili, è diventato virale in rete proprio grazie al suo nome. «Mio fratello minore lo ha chiamato così per via del pelo straordinario», ha detto all’AFP il proprietario dell’animale, intervistato nella sua fattoria a Narayanganj, appena fuori dalla capitale Dacca. A farmer in Bangladesh owns an albino buffalo named “Donald Trump.” Its reddish head resembles the U.S. president, attracting crowds and generating good income on social media. The animal weighs about 1,500 pounds. pic.twitter. 🔗 Leggi su Open.online

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