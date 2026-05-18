La Casa Bianca propone Donald Trump come James Bond per il prossimo 007 | polemica sui copyright

La Casa Bianca ha pubblicato un'immagine su X che mostra l'ex presidente in abiti da spia, con tanto di smoking e silenziatore, in risposta ai provini ufficiali per il nuovo attore di 007. La proposta ha suscitato polemiche sui diritti d'autore, dato che l'immagine riprende un fotomontaggio e non è stata autorizzata come materiale ufficiale. L'episodio ha attirato l'attenzione sui metodi utilizzati dal team di comunicazione per commentare questioni legate al mondo dello spettacolo.

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Il team di comunicazione del Presidente ci ricasca. In risposta all'annuncio dei provini ufficiali per trovare il nuovo volto della superspia britannica, l'account X ufficiale della Casa Bianca propone un fotomontaggio di Trump in smoking e silenziatore. Ma i produttori di Bond non ridono. La squadra social di Donald Trump non ha mai brillato per senso della misura, ma l'ultima trovata ha superato i confini della diplomazia cinematografica. Domenica sera, l'account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato su X un'immagine in cui il Presidente viene ritratto nei panni di James Bond. Il tempismo? Calcolatissimo. Il post è arrivato poche ore dopo l'annuncio ufficiale da parte di Amazon MGM Studios e della Eon Productions sull'apertura ufficiale dei casting per trovare l'erede di Daniel Craig. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Casa Bianca propone Donald Trump come James Bond per il prossimo 007: polemica sui copyright ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nello Studio Ovale i leader evangelici pregano per Trump e per la vittoria contro lIran Sullo stesso argomento James Bond si evolve: ecco la nuova era della spia 007James Bond si prepara a un rinnovamento totale dopo la chiusura del ciclo precedente, con l’obiettivo di allineare la figura della spia a un e... Leggi anche: James Bond, inizia la ricerca del nuovo 007: Nina Gold curerà il casting per Denis Villeneuve LEVATE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A TRUMP! – IL DEMENTE DELLA CASA BIANCA PUBBLICA UNA ... x.com Email di Susie Wiles che avverte il personale della Casa Bianca riguardo a fughe di notizie, viene diffusa reddit La Casa Bianca propone Donald Trump come James Bond per il prossimo 007: polemica sui copyrightIl team di comunicazione del Presidente ci ricasca. In risposta all'annuncio dei provini ufficiali per trovare il nuovo volto della superspia britannica, l'account X ufficiale della Casa Bianca propon ... movieplayer.it Ora anche la Casa Bianca ha paura di Anthropic (e ha ragione)Il modello Claude Mythos di Anthropic divide la Casa Bianca: potente nella cybersecurity, ma rischioso tra problemi tecnici e tanto altro. libero.it