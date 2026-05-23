Domenico Caliendo | versioni discordanti tra i medici nell’interrogatorio davanti al gip
Durante l'interrogatorio davanti al gip di Napoli, i cardiochirurghi coinvolti nel caso Caliendo hanno fornito versioni diverse e contraddittorie. Le dichiarazioni si sono susseguite per diverse ore, evidenziando discrepanze nelle ricostruzioni dei fatti. Nessuna delle versioni coincide completamente con le altre, creando confusione sulla sequenza degli eventi e sulle responsabilità. Le differenze tra le testimonianze sono state notate dagli inquirenti, che stanno analizzando le contraddizioni emerse.
Caso Domenico Caliendo: emergono discrepanze e versioni divergenti tra i cardiochirurghi indagati durante i lunghi interrogatori davanti al gip di Napoli. L’inchiesta giudiziaria volta a fare piena luce sul drammatico decesso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio dopo un delicato trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, si arricchisce di nuovi e complessi elementi investigativi. Nel corso delle ultime audizioni formali davanti al giudice per le indagini preliminari, i principali camici bianchi finiti nel registro degli indagati hanno fornito ricostruzioni dei fatti che presentano significative sfumature e divergenze, in particolare sulla gestione delle tempistiche all’interno della sala operatoria. 🔗 Leggi su 2anews.it
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