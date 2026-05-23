Domenico Caliendo | versioni discordanti tra i medici nell’interrogatorio davanti al gip

Notizia in breve

Durante l'interrogatorio davanti al gip di Napoli, i cardiochirurghi coinvolti nel caso Caliendo hanno fornito versioni diverse e contraddittorie. Le dichiarazioni si sono susseguite per diverse ore, evidenziando discrepanze nelle ricostruzioni dei fatti. Nessuna delle versioni coincide completamente con le altre, creando confusione sulla sequenza degli eventi e sulle responsabilità. Le differenze tra le testimonianze sono state notate dagli inquirenti, che stanno analizzando le contraddizioni emerse.