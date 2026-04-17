Domenico Caliendo | il GIP autorizza l’esame del cuore natio nell’incidente probatorio

Il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato l’esame del cuore originario di un bambino coinvolto in un incidente probatorio. La richiesta di analisi è stata accolta e la perizia si svolgerà il 28 aprile presso il Policlinico di Bari. La decisione riguarda l’analisi di un aspetto specifico del caso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle implicazioni.

Domenico Caliendo: il GIP accoglie la richiesta di analizzare anche il cuore originario del bimbo. Perizia fissata per il 28 aprile al Policlinico di Bari. Una decisione fondamentale è stata assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, Mariano Sorrentino, in merito agli accertamenti tecnici sulla morte di Domenico Caliendo. Il magistrato ha infatti dato il via libera all'istanza avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta i familiari, disponendo che tra gli elementi organici da sottoporre a perizia figuri anche l'organo cardiaco originario del bambino, asportato prima del trapianto. Questa decisione punta a fornire ai periti un quadro clinico completo sulle condizioni di salute iniziali di Domenico Caliendo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: il GIP autorizza l’esame del cuore natio nell’incidente probatorio Notizie correlate Domenico Caliendo: la difesa chiede l’esame dell’organo natio durante l’incidente probatorioDomenico Caliendo: chiesta l'analisi del cuore originario durante l'incidente probatorio. Domenico Caliendo, l’istanza al gip per analizzare il cuore malato del bimbo. Il nuovo caso di Gioia morta nell’ottobre del 2025Un nuovo tassello si aggiunge all’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: famiglia chiede analisi del cuore del bimbo morto dopo trapianto; Domenico Caliendo, l'avvocato: Chiesto a gip incidente probatorio su entrambi i cuori; Caso Domenico Caliendo, il legale: Va esaminato anche il cuore espiantato; Caso Domenico Caliendo: esame probatorio sui due cuori, richiesta presentata dai legali. Bimbo trapiantato, il 28 aprile accertamenti dei periti sui due cuori di DomenicoIl gip di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta presentata lo scorso 13 aprile dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, di includere anche il ... ansa.it Domenico Caliendo, l'avvocato: «Chiesto a gip incidente probatorio su entrambi i cuori»«Ho presentato un'istanza al gip con la quale ho chiesto che all'incidente probatorio del prossimo 28 aprile fissato al policlinico di Bari sia presente anche il cuore malato ... ilmattino.it #Nola, morte Domenico #Caliendo, l'avvocato #Petruzzi: "Spero di evitare il giudizio civile, in Fondazione già arrivate tre richieste, coinvolto ancora #Oppido" Segui l'informazione di #VideonolaNotizie sul sito web videonola.tv e ogni giorno alle 14:25 e 20:2 facebook