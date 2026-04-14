Un nuovo sviluppo si aggiunge all’indagine sulla morte di un bambino avvenuta lo scorso febbraio, due mesi dopo un intervento di trapianto di cuore che si è rivelato fallito. La famiglia ha presentato un’istanza al giudice per approfondire le condizioni del piccolo e verificare eventuali negligenze. La morte del bambino avviene a circa due mesi dall’intervento presso un ospedale di Napoli.

Un nuovo tassello si aggiunge all’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi di Napoli. Tra accertamenti tecnici, nuove acquisizioni investigative e iniziative legali della famiglia, il quadro si arricchisce ora anche di un ulteriore caso che solleva interrogativi sulla gestione clinica in ambito cardiochirurgico pediatrico. Quello di una bimba – nata con una grave malformazione – morta nell’ottobre scorso. Incidente probatorio e nuovi accertamenti. Al centro degli sviluppi più recenti dell’indagine – in cui sono indagati i chirurghi e gli infermieri che operarono prima a Bolzano e poi a Napoli – c’è l’incidente probatorio fissato per il prossimo 28 aprile al Policlinico di Bari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Domenico Caliendo, l’istanza al gip per analizzare il cuore malato del bimbo. Il nuovo caso di Gioia morta nell’ottobre del 2025

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