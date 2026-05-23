Nuovo appuntamento con “ Domenica In ”, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 24 maggio dalle 14.00 su Rai1. Ospite d’onore della prima parte del talk show è un mito della musica che sarà al centro delle inimitabili interviste di Mara Venier. Parliamo di Antonello Venditti che sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà al pubblico il suo nuovo album e il tour “ Daje! Live Summer 2026 ”. Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il suo nuovo singolo “ Tremenda ”, in uscita proprio in questi giorni e, a seguire, con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER INTERVISTA UN MITO DELLA MUSICA COME SOLO LEI PUÒ

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sandokan dietro le quinte della serie evento

Sullo stesso argomento

“Lei con Alberto Matano”. Coppia top a Domenica In, scelta l’erede di Mara VenierSi intensificano le voci sul futuro di Domenica In, uno dei contenitori più longevi e seguiti della televisione italiana.

Matano e Andrea Delogu a Domenica In al posto di Mara Venier? Lei non se ne va, ma loro ci saranno: ecco le mosse della RaiIl futuro di Domenica In continua a far discutere e, ancora una volta, tutto ruota attorno a Mara Venier.

Parlando della prossima #DomenicaIn Mara Venier dice che vorrebbe tornare all'allegria delle sue prime edizioni. Grazia Sambruna fa la battuta Cerno è proprio un allegrone. Venier replica: Cerno fa l'attualità è un'altra cosa. Sambruna: Era una battuta? x.com

Mara Venier: la Rai mi ha chiesto di restare a Domenica In. Ci sto pensando ma il programma va rivisto reddit

Domenica In, Antonello Venditti super ospite da Mara Venier: tutti i protagonisti della puntata del 24 maggioSi apre con la presenza di Antonello Venditti il nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in ... corriereadriatico.it

Domenica In – Gli ospiti del 24 maggioSu Rai1 nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti Antonello Venditti, Barbara De Rossi, Franco Ricciardi. bitculturali.it