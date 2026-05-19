Durante la prossima puntata di Domenica In, Mara Venier sarà presente come sempre, ma due nuovi volti sono stati annunciati come ospiti: un giornalista e una conduttrice. La Rai ha comunicato che, in assenza di modifiche al team, i due conduttori interverranno nel programma, senza indicare eventuali cambiamenti nella conduzione principale. La presenza di queste figure si inserisce in un'ottica di aggiornamento del format, senza che siano previste sostituzioni permanenti.

Il futuro di Domenica In continua a far discutere e, ancora una volta, tutto ruota attorno a Mara Venier. Negli ultimi mesi sembrava ormai pronto il passaggio di testimone ad Alberto Matano, con Andrea Delogu accostata al progetto per dare nuova energia allo storico contenitore domenicale di Rai 1. Poi, però, qualcosa è cambiato. La stessa Venier ha frenato sull’addio definitivo e la Rai starebbe facendo di tutto per convincerla a restare ancora al timone della trasmissione. Matano e Andrea Delogu a Domenica In? Mancava poco, poi Mara Venier ci ha ripensato. Fino a poche settimane fa il nome di Alberto Matano veniva indicato come il più forte per raccogliere l’eredità di Mara Venier. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Matano e Andrea Delogu a Domenica In al posto di Mara Venier? Lei non se ne va, ma loro ci saranno: ecco le mosse della Rai

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Matano e Andrea Delogu a Domenica In al posto di Mara Venier Lei non se ne va, ma loro ci saranno

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