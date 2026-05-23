Domenica In andrà in onda domenica 24 maggio con Mara Venier. Tra gli ospiti previsti c’è Antonello Venditti. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa su Rai1. Al momento, non sono stati comunicati altri dettagli sugli eventuali altri partecipanti o i temi trattati. La trasmissione si propone di proporre un incontro tra musica e intrattenimento, come di consueto. La programmazione è prevista alle ore 14:00.

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Si apre con la presenza di Antonello Venditti il nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 24 maggio alle ore 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Il cantautore sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà al pubblico il suo nuovo album e il tour “Daje! Live Summer 2026”. Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il suo nuovo singolo “Tremenda”, in uscita proprio in questi giorni e, a seguire, con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Domenica In”: gli ospiti della puntata del 24 maggio

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Domenica In Ospiti e Novità per la Puntata del 10 Maggio

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