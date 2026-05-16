Domenica In | gli ospiti della puntata del 17 maggio

Domenica 17 maggio, la trasmissione televisiva “Domenica In” condotta da Mara Venier ospiterà il cantautore Roberto Vecchioni, che sarà protagonista di un’intervista. La puntata verrà trasmessa in diretta e vedrà anche la partecipazione di altri artisti e personaggi pubblici, anche se i nomi non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La trasmissione andrà in onda in prima serata e, come di consueto, sarà visibile su canali nazionali e in streaming.

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“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata – impreziosita da due esibizioni live con “Ho conosciuto il dolore” e “Chiamami ancora amore”, tra i brani più amati del suo repertorio – nel nuovo appuntamento con “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 17 maggio alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Francesco Gabbani, invece, presenterà il nuovo singolo estivo “Summer funk” e ripercorrerà alcune delle sue collaborazioni più significative, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Domenica In”: gli ospiti della puntata del 17 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Domenica In Ospiti e Novità per la Puntata del 10 Maggio Sullo stesso argomento “Domenica In”: ecco gli ospiti della puntata del 10 maggio“Domenica in” con Mara Venier, 2025ROMA – Nuovo appuntamento con “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo... “Domenica In”: gli ospiti della puntata del 5 aprile“Domenica in” con Mara Venier, 2025ROMA – Claudio Bisio si racconterà e presenterà la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino”, al debutto su Rai 1 da... Sabato e domenica, alle 16.30 su #Canale5, weekend con @verissimotv condotto da #SilviaToffanin. Tra gli ospiti: @ARISA_OFFICIAL, @concitadeg, @maramaionchi e #DiegoArmandoMaradonaJunior. Spazio anche ai finalisti di @AmiciUfficiale. quimedias x.com Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della trentaquattresima puntata del 10 maggio 2026Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti trentaquattresima puntata, 10 maggio 2026. Con Mara Venier, Tommaso Cerno, Mammucari e Miccio ... superguidatv.it Domenica In – Gli ospiti – 17 maggioRoberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata e canterà dei brani molto amati dal pubblico. Francesco Gabbani presenterà il nuovo singolo estivo Summer Funk e ... bitculturali.it