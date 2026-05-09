Domenica In | ecco gli ospiti della puntata del 10 maggio

“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Nuovo appuntamento con “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 10 maggio alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Biagio Antonacci sarà protagonista di un’ampia intervista e si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi oltre a presentare l’ultimo singolo “You&Me” che anticipa il prossimo album del cantautore e l’atteso tour “Unplugged 2026”. In occasione della Festa della Mamma, sarà in studio Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile campione Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Domenica In – Gli ospiti – 10 maggioSu Rai1 nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti Biagio Antonacci, Arianna Mihajlovic, Katia Ricciarelli. bitculturali.it

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