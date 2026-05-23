Domenica di fuoco | playoff Coppa Italia Women e Serie C tutto in una sera su Sky

Domenica 24 maggio, tre eventi di calcio si svolgeranno in contemporanea su Sky: i playoff di Serie C, le semifinali di Coppa Italia Women e le partite di ritorno dei playoff di Serie B. La serata sarà dedicata a decisioni importanti per promozioni e qualificazioni, con tutte le partite trasmesse in diretta. La giornata segnerà la conclusione di una stagione ricca di partite e risultati decisivi.

Il 24 maggio si chiude una stagione di calcio intensa, con tre appuntamenti che definiranno altrettanti verdetti cruciali. Sky e NOW trasmettono in contemporanea la finale dei playoff di Serie BKT, le semifinali playoff di Serie C e la finale di Coppa Italia Women. Un poker di partite nell’arco di poche ore, per seguire in diretta le ultime squadre che staccheranno il pass per le categorie superiori e il trofeo più ambito del calcio femminile italiano. Vediamo il programma completo. Monza-Catanzaro su Sky, NOW e TV8: si decide l’ultima promossa in Serie A. Domenica 24 maggio alle 20 va in scena l’andata della finale playoff di Serie BKT tra Monza e Catanzaro, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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