Docenti picchiati il Provveditore | La scuola educhi e non sanzioni Non ci sono notizie di ferite

Un episodio di violenza in una scuola ha coinvolto alcuni docenti, ma secondo il Provveditore, non ci sono feriti. Ha commentato che la scuola dovrebbe concentrarsi sull’educazione anziché sulla sanzione e ha definito l’accaduto grave, anche se non si registrano danni fisici. La notizia riguarda l’aggressione subita da insegnanti, senza dettagli sui danni o sulle conseguenze.

“È un fatto grave, ma non è giusto enfatizzarlo più di tanto dal punto di vista fisico, perché non risultano feriti”. Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Parma, Andrea Grossi, interviene così sull’aggressione avvenuta due giorni fa fuori da un istituto della città, dove alcuni docenti sono stati colpiti da studenti. Il provveditore, riporta l’ANSA, distingue però il piano delle conseguenze materiali da quello del significato educativo e sociale dell’episodio. A suo giudizio, la vicenda segnala le difficoltà che una parte del personale scolastico incontra quotidianamente nella gestione di contesti complessi. Secondo Grossi, l’episodio rappresenta soprattutto un segnale della fragilità di alcuni ambienti scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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