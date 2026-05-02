Valditara premia i docenti eroi che hanno fermato il bus al malore dell’autista | basta cattive notizie la scuola è fatta di esempi positivi

Il ministro dell’Istruzione e del merito ha fatto visita questa mattina a un liceo scientifico di Parabiago, in provincia di Milano. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni insegnanti che sono intervenuti per fermare un autobus quando l’autista ha avuto un malore, evitando che potessero verificarsi incidenti. La cerimonia ha voluto mettere in luce esempi positivi di docenti impegnati nel loro ruolo quotidiano.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha visitato stamattina il Liceo scientifico statale Claudio Cavalleri di Parabiago (Milano). Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha premiato i tre docenti dell’istituto che, lo scorso 15 aprile, durante una gita scolastica a Praga, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli studenti dopo un malore dell’autista. Scuola, Valditara premia i tre docenti eroi di Parabiago. Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro hanno ricevuto un attestato di merito «per l’elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà». Doti che hanno permesso loro di contribuire «alla tutela della persona e alla sicurezza della comunità scolastica».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Valditara premia i docenti eroi che hanno fermato il bus al malore dell’autista: basta cattive notizie, la scuola è fatta di esempi positivi Notizie correlate Domenico, Miriam e Federica, professori eroi a Praga: bloccano il bus dopo il malore dell’autista, Valditara li premia: “Così si riscopre il bene, mettiamoli in prima pagina”Una gita scolastica a Praga, il malore improvviso dell’autista, il riflesso pronto di tre professori che mettono in sicurezza il bus e gli studenti. Il ministro Valditara premia i prof eroi di Parabiago che in gita salvarono gli studenti dopo il malore dell’autistaParabiago (Milano), 27 aprile 2026 – Durante una gita scolastica a Praga, lo scorso 15 aprile, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ministro Valditara premia i docenti eroi del Cavalleri: Un atto di responsabilità e civismo; Valditara premia tre docenti dell’Istituto Cavalleri di Parabiago (MI) per un intervento durante una gita scolastica; Il ministro Valditara premia il docente di Vittoria Domenico Lucifora; Valditara premia i prof eroi che hanno salvato studenti a Praga. Valditara premia tre docenti dell'Istituto Cavalleri di Parabiago (MI) per un intervento durante una gita scolastica Il Ministro: Mettiamo in prima pagina le notizie ...Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato stamattina il Liceo scientifico statale Claudio ... iltempo.it Il ministro Valditara premia i docenti eroi del Cavalleri: Un atto di responsabilità e civismoA Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora sono stati quindi consegnati tre attestati di merito in quanto «protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di r ... legnanonews.com Valditara premia tre docenti eroi su un bus a Praga - facebook.com facebook