Disinformazione e fake news a scuola | il 91% dei docenti denuncia l’impatto su un 48% di studenti esposti a notizie false

Il 91% dei docenti segnala che la disinformazione influisce su circa il 48% degli studenti, che si imbattono frequentemente in notizie false. La questione riguarda soprattutto le scuole, dove molti insegnanti si trovano a dover affrontare il problema delle fake news. La diffusione di notizie ingannevoli tra i giovani rappresenta un fenomeno diffuso e preoccupante.

Mentre il 48% dei giovani incontra fake news, il 91% dei docenti teme la disinformazione. Le famiglie faticano a difendere i figli dai deepfake online L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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