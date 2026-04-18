Docenti eroi in gita scolastica | salvano gli studenti fermando il pullman dopo il malore dell’autista la preside scrive a Valditara per il riconoscimento

Durante un viaggio scolastico a Praga, alcuni insegnanti sono intervenuti prontamente per bloccare il pullman dopo che l’autista si è sentito male, evitando potenziali incidenti. La preside ha successivamente scritto una lettera al ministro dell’istruzione per chiedere il riconoscimento di questo intervento. La vicenda ha coinvolto studenti e docenti, che si sono trovati ad affrontare una situazione improvvisa e delicata.

Durante un viaggio d'istruzione a Praga, una classe delle superiori ha vissuto momenti di grande spavento. Come riportato da “Il Giorno”, lo scorso 15 aprile l'autista del pullman è stato colto da un grave malore improvviso mentre il mezzo procedeva a velocità sostenuta lungo l'autostrada. In pochissimi istanti, il veicolo ha perso la traiettoria corretta, iniziando a deviare pericolosamente verso il bordo della carreggiata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Gita scolastica a Praga interrotta: autista impossibilitato a guidare dopo una notte di schiamazzi degli studenti. L’azienda di trasporti blocca il servizio per motivi di sicurezzaUna gita scolastica a Praga si è trasformata in un caso di violazione delle norme sulla sicurezza stradale quando l'autista del pullman ha comunicato... Insegnante cieco escluso dalla gita scolastica, la preside: “Non possiamo rischiareUn insegnante ipovedente è stato escluso da una gita scolastica in Irlanda, a causa della sua condizione visiva. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: I nuovi eroi della scuola. Gentilezza, onestà e manovre salvavita; Parabiago, autista colto da malore in gita a Praga: tre docenti salvano la vita agli alunni. La preside scrive al ministro. Il pullman che sbanda in autostrada a Praga, gli studenti salvi grazie al gesto d’eroismo di tre prof: Il Ministero dia loro un riconoscimentoParabiago, la dirigente scolastica del liceo Cavalleri scrive al ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara per elogiare i docenti Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro. Grazie a ... ilgiorno.it Gita scolastica, la Gen Z non ci va piùMeno docenti disposti ad accompagnarli in gita scolastica, più studenti indisciplinati, crisi economica e internazionale sono alcune delle motivazioni. Ma aumentano anche i giovani che scelgono di non ... donnamoderna.com Buongiorno prof!!! Gli stipendi di febbraio per i docenti chiamati su supplenze brevi, quando arriveranno - facebook.com facebook