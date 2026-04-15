La scorsa settimana, un'azienda del settore tecnologico ha annunciato di aver messo in pausa la diffusione di un suo modello di intelligenza artificiale. La decisione è stata presa dopo aver valutato che l'IA, considerata troppo potente, potrebbe rappresentare un rischio elevato nel caso venisse resa accessibile al pubblico. L'azienda ha comunicato di aver sospeso temporaneamente il rilascio del modello per motivi di sicurezza.

Anthropic ha scosso l’intero settore tecnologico la scorsa settimana con un annuncio senza precedenti: la creazione di un modello di intelligenza artificiale così avanzato da risultare troppo pericoloso per il rilascio al pubblico. Il nuovo modello linguistico di frontiera, denominato Claude Mythos Preview, promette di trasformare radicalmente le dinamiche della cybersecurity. Per gestire questa nuova realtà, l’azienda ha dato il via al Project Glasswing, un gruppo ristretto su invito che include alcune delle principali società concorrenti, con l’obiettivo di testare il sistema e blindare le infrastrutture digitali mondiali. Secondo i dati...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA troppo potente: Anthropic blocca il modello che scuote il mondo

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