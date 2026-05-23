A Caserta è stato presentato un nuovo calcestruzzo drenante durante la fiera del settore costruzioni. Questo materiale non impermeabilizza il suolo, permettendo all'acqua piovana di filtrare in profondità. La soluzione mira a ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico, favorendo il deflusso naturale delle acque piovane e prevenendo allagamenti e danni alle strutture.

Al SED di Caserta, la principale fiera del settore costruzioni del Sud Italia presentato un calcestruzzo drenante che non impermeabilizza il suolo ma lo rispetta, lasciando che l’acqua piovana filtri in profondità invece di scorrere in superficie fino a trasformare ogni acquazzone in un’emergenza. “Finalmente si è riusciti a sviluppare un nuovo tipo di calcestruzzo drenante ad alte prestazioni, ecofriendly, amico dell’ambiente. Un’ ottima soluzione in contesti di tipo urbano per la mobilità dolce”. Lo hanno dichiarato Francesco Colangelo, professore ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali all’ università Parthenope di Napoli ed Emanuele Toraldo, professore associato del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dissesto idrogeologico, a Caserta debutta il calcestruzzo eco-friendly amico dell'ambiente

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