Dissesto idrogeologico si accentua il fenomeno franoso dell' area Sant' Anna - Pietragrossa

Il dissesto idrogeologico nell'area tra Sant'Anna e Pietragrossa si sta aggravando. Durante i lavori per la costruzione dell'area commerciale

La realizzazione dell'area commerciale "Pietragrossa" ha comportato notevoli movimenti terra e, già in fase realizzativa, il dissesto del versante a monte di esso con interessamento dell'area di sedime del deposito mezzi del comune e la strada che conduce al campo di calcio di Sant'Anna. Le.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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