Disegnare un albero per spiegare i propri bisogni | il progetto per i bambini nell' Ovest Ticino
I bambini seguiti dai servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino hanno partecipato a un'attività di espressione emotiva chiamata "L'albero della vita". Il laboratorio fa parte di "Family+", un progetto più ampio promosso dal consorzio intercomunale (Cisa) e inserito nel programma sulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Come disegnare un albero di Natale facile passo dopo passo | Disegni di Natale
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