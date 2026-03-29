Il bagno pubblico più affollato della foresta è un singolo albero | tanti animali diversi lo usano per i propri bisogni

Nelle foreste del Costa Rica, almeno diciassette specie di mammiferi utilizzano un singolo albero come luogo per i propri bisogni. Questo comportamento coinvolge animali di diverse dimensioni e specie, che si recano regolarmente nello stesso punto per le proprie necessità fisiologiche. La presenza di così tante specie diverse che condividono uno stesso albero rappresenta un fenomeno originale nel mondo animale.

Nelle foreste del Costa Rica, almeno 17 specie di mammiferi fanno i propri bisogni sullo stesso albero. Un comportamento sconosciuto che rivela nuove forme di comunicazione tra gli animali arboricoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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