A giugno 2026, Discovery+ proporrà una selezione di serie TV e programmi per famiglie. Tra le novità ci sono “90 giorni per innamorarsi” e “I segreti di Nonna Pina”. La piattaforma streaming di Warner Bros. offre contenuti disponibili tramite Internet, senza necessità di abbonamenti tradizionali via cavo o satellite. La programmazione comprende produzioni di intrattenimento e documentari pensati per un pubblico vario.

Il mese di Giugno 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Giugno 2026. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Giugno 2026. Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Giugno 2026: da ’90 giorni per innamorarsi’ a ‘I segreti di Nonna Pina’

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