A maggio 2026, Discovery+ propone un ricco catalogo di serie e programmi per tutti i gusti. Tra le novità ci sono la serie “Turisti per case” e il documentario “Michael Jackson, anatomia di una caduta”. La piattaforma streaming, di proprietà di Warner Bros., offre contenuti disponibili direttamente su Internet, puntando a soddisfare le preferenze di un pubblico diversificato.

Il mese di Maggio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Maggio 2026. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Maggio 2026. Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2026: da ‘Turisti per case’ a ‘Michael Jackson, anatomia di una caduta’

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