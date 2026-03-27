A aprile 2026, Discovery+ propone una vasta gamma di contenuti, tra cui serie tv e programmi vari, disponibili sulla piattaforma streaming. Tra le novità ci sono titoli come

Arrivano le festività di Pasqua e il mese di Aprile 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad Aprile 2026. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Aprile 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere ad Aprile 2026: da ‘Affari all’asta’ a ‘Little Big Italy’

Articoli correlati

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’Il mese di Febbraio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott...

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2026: dalla nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ a ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè...

Una selezione di notizie su Discovery plus le serie tv e i...

Argomenti discussi: Guida Tv lunedì 23 marzo 2026: film, show, sport e serie tv stasera in tv; Guida tv giovedì 26 marzo 2026: cosa vedere stasera in tv.