In Toscana, i ricoveri psichiatrici tra i giovani sono quasi raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemia. I medici segnalano un aumento significativo di adolescenti che cercano assistenza per problemi di salute mentale. La situazione è attribuita principalmente agli effetti della pandemia di Covid-19. I dati indicano un incremento dei ricoveri e di richieste di supporto psicologico tra i giovani della regione.

Firenze, 23 maggio 2026 – Sempre più adolescenti toscani chiedono aiuto per problemi legati alla salute mentale. Dopo il Covid sono aumentati ricoveri psichiatrici, accessi al pronto soccorso, disturbi d’ansia, depressione e casi di autolesionismo, con un’incidenza particolarmente elevata tra le ragazze. È il quadro emerso dal convegno “Salute mentale negli adolescenti: dal territorio all’ospedale, ruolo dei medici di medicina generale e pediatri”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, durante il quale sono stati presentati i dati dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana e i risultati di un’indagine rivolta a medici di famiglia e pediatri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagio mentale tra i giovani, l’allarme dei medici toscani: “Dopo il Covid in Toscana ricoveri psichiatrici quasi raddoppiati”

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