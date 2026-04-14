Smartphone e salute mentale | Dal 2013 un aumento del 500% dei ricoveri psichiatrici L’allarme del neuropsichiatra Stefano Vicari
Uno studio recente evidenzia un aumento del 500% nei ricoveri psichiatrici tra i giovani dal 2013, legato all'uso degli smartphone. Il neuropsichiatra Stefano Vicari ha sottolineato come questa crescita sia un dato preoccupante, portando l'attenzione sulla relazione tra tecnologia e salute mentale. In un convegno, Vicari ha condiviso numeri e analisi cliniche, fornendo un quadro preciso della situazione attuale in ambito neuropsichiatrico infantile.
Se Alessandro D'Avenia ha portato alla Sala del Refettorio della Camera la voce dell'esperienza quotidiana in classe, Stefano Vicari ha offerto il controcanto scientifico e clinico: i numeri, impietosi, della neuropsichiatria infantile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ansia scolastica e autolesionismo tra i giovani: l’allarme del neuropsichiatra Stefano Vicari sui piccoli segnali spesso ignorati dagli adultiIl neuropsichiatra infantile Stefano Vicari, in una recente intervista sulle pagine di Avvenire, delinea un quadro preoccupante riguardo il malessere...
Famiglia del bosco, l’allarme nella relazione del neuropsichiatra: “Nei bimbi gli effetti del trauma da sradicamento”Chieti, 16 febbraio 2026 – C’è un nuovo capitolo nella vicenda della ‘famiglia del bosco’, intriso ormai di dolore e sofferenza.
Dal 2013, anno in cui gli smartphone si sono diffusi capillarmente, ad oggi, gli accessi dei minori con gravi problemi psichiatrici al pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma sono aumentati del 500%. Lo ha rivelato il neuropsichiatra infantile Stefano #Vicari in x.com
Dal 2013, anno in cui gli smartphone si sono diffusi capillarmente, ad oggi, gli accessi dei minori con gravi problemi psichiatrici al pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma sono aumentati del 500%. Lo ha rivelato il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari int - facebook.com facebook