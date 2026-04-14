Smartphone e salute mentale | Dal 2013 un aumento del 500% dei ricoveri psichiatrici L’allarme del neuropsichiatra Stefano Vicari

Uno studio recente evidenzia un aumento del 500% nei ricoveri psichiatrici tra i giovani dal 2013, legato all'uso degli smartphone. Il neuropsichiatra Stefano Vicari ha sottolineato come questa crescita sia un dato preoccupante, portando l'attenzione sulla relazione tra tecnologia e salute mentale. In un convegno, Vicari ha condiviso numeri e analisi cliniche, fornendo un quadro preciso della situazione attuale in ambito neuropsichiatrico infantile.