Disabilità e scuola | famiglie coinvolte nel processo di valutazione continuità didattica peer teaching e supporto ai docenti Le nuove misure per la disabilità di cosa si tratta

Le famiglie sono coinvolte nel processo di valutazione e supporto degli studenti con disabilità, insieme a iniziative come la continuità didattica e il peer teaching. Il nuovo Piano di azione, approvato con un decreto del marzo 2026, include anche misure specifiche per rafforzare il supporto ai docenti e garantire un percorso educativo più inclusivo. Oltre alle scuole di specializzazione per il sostegno, si introducono interventi per migliorare l’accesso all’istruzione.

Non c’è soltanto la linea dedicata alle “Scuole di specializzazione per il sostegno didattico” nel nuovo Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, adottato dal governo con DPR del 12 marzo 2026. La sezione “Istruzione, Università e Formazione” contiene infatti un pacchetto più ampio di interventi che riguarda continuità didattica, partecipazione delle famiglie, istruzione domiciliare e formazione dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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