Disabilità e scuola | famiglie coinvolte nel processo di valutazione continuità didattica peer teaching e supporto ai docenti Le nuove misure per la disabilità di cosa si tratta

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le famiglie sono coinvolte nel processo di valutazione e supporto degli studenti con disabilità, insieme a iniziative come la continuità didattica e il peer teaching. Il nuovo Piano di azione, approvato con un decreto del marzo 2026, include anche misure specifiche per rafforzare il supporto ai docenti e garantire un percorso educativo più inclusivo. Oltre alle scuole di specializzazione per il sostegno, si introducono interventi per migliorare l’accesso all’istruzione.

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Non c’è soltanto la linea dedicata alle “Scuole di specializzazione per il sostegno didattico” nel nuovo Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, adottato dal governo con DPR del 12 marzo 2026. La sezione “Istruzione, Università e Formazione” contiene infatti un pacchetto più ampio di interventi che riguarda continuità didattica, partecipazione delle famiglie, istruzione domiciliare e formazione dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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