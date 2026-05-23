Dirige Ubaldi di Roma 1 E davanti c’è l’ex Forte

L’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, dirigerà la sfida tra Ascoli e Catania in programma domenica alle 20 al Del Duca. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo. La partita si svolgerà davanti all’ex Forte, senza altre designazioni ufficiali annunciate.

Ascoli-Catania sarà diretta dall’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino, nell’incontro in programma al Del Duca domenica con avvio alle 20, potrà vantare l’ausilio degli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto uomo ufficiale sarà Roberto Lovison di Padova. In azione in sala var, invece, vedremo Marco Piccinini di Forlì, con l’avar Domenico Mirabella di Napoli. Il Picchio ha già incrociato Ubaldi in tre circostanze. L’ultima resta quella della sfida in casa con il Livorno disputata il recente 30 gennaio 2026. Davanti a quasi 9mila spettatori i bianconeri di Tomei in quel match riuscirono a superare agevolmente i labronici per 3-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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