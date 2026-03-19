Nel pre partita, il direttore sportivo della Roma ha dichiarato che il passaggio del turno rappresenta una forte ambizione per la squadra. Ha inoltre sottolineato che il Bologna si presenta come un avversario di grande forza, rendendo la sfida degli ottavi di finale di Europa League particolarmente impegnativa. L’intervista è stata rilasciata a Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita.

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© Calcionews24.com - Roma, Massara nel pre partita: « Passaggio del turno una forte ambizione. Bologna è un avversario forte»

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