Como-Roma designato l’arbitro | dirige Massa

L'arbitro designato per la partita tra Como e Roma è Davide Massa, della sezione di Imperia. La gara si terrà domenica alle 18 allo stadio Sinigaglia. La sua nomina è stata ufficializzata dall'Aia, che ha comunicato chi sarà a dirigere l'incontro. Massa ha già diretto in passato match di questa categoria.

L'Aia ha comunicato la designazione arbitrale per la sfida tra Como e Roma: sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere il match in programma domenica alle 18 allo stadio Sinigaglia. La squadra arbitrale. Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Meli, mentre Sozza ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala Var ci saranno Fabbri e Gariglio. I precedenti di Massa con la Roma. Sono 32 i precedenti tra l'arbitro della sezione di Imperia e la Roma: il bilancio per i giallorossi è di 10 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo successo della Roma con Massa risale al 1 ottobre 2022, nella sfida di San Siro vinta 2-1 contro l'Inter.