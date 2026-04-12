Diretta gol Serie A | Como Inter 3-4 partita pazza al Sinigaglia!

Nella 32esima giornata di Serie A, si è disputata una partita tra Como e Inter che si è conclusa con un punteggio di 4-3. La sfida si è giocata allo stadio Sinigaglia ed è stata caratterizzata da numerosi gol e continui capovolgimenti di fronte. La cronaca della partita, accompagnata da moviola e risultati in tempo reale, è stata seguita in diretta, offrendo un quadro dettagliato dell’incontro.

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