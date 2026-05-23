Diretta gol Serie A LIVE | in campo Bologna Inter
La partita tra Bologna e Inter si sta giocando come ultima giornata del campionato di Serie A. La sfida fa parte della 38esima giornata e viene trasmessa in diretta con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca live. Sono disponibili anche sintesi e tabellino delle azioni più importanti. La partita rappresenta una delle sfide finali della stagione, con le due squadre che cercano di ottenere un risultato utile. La trasmissione fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le fasi dell'incontro.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI BOLOGNA INTER QUI. FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe. A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiann?s, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano. INTER (3-5-2): 13 J. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In Diretta : Bologna vs AC Milan| Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita
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