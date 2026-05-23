Diretta gol Serie A LIVE | in campo Bologna Inter

Da calcionews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Bologna e Inter si sta giocando come ultima giornata del campionato di Serie A. La sfida fa parte della 38esima giornata e viene trasmessa in diretta con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca live. Sono disponibili anche sintesi e tabellino delle azioni più importanti. La partita rappresenta una delle sfide finali della stagione, con le due squadre che cercano di ottenere un risultato utile. La trasmissione fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le fasi dell'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 38esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE. La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. SEGUI IL LIVE DI BOLOGNA INTER QUI. FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.  A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiann?s, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.  Allenatore: Vincenzo Italiano. INTER (3-5-2): 13 J. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live in campo bologna inter
© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Bologna Inter
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

In Diretta : Bologna vs AC Milan| Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita

Video In Diretta : Bologna vs AC Milan| Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita

Sullo stesso argomento

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Bologna LecceCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Juve BolognaMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia.

bologna inter diretta gol serie aDIRETTA | Bologna Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Esposito con Lautaro! (Serie A, 23 maggio 2026)Diretta Bologna Inter streaming video tv, oggi sabato 23 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net

bologna inter diretta gol serie aBologna-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Rowe pericoloso in due occasioniLa diretta live di Bologna-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web