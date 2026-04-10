Diretta gol Serie A LIVE | in campo Roma Pisa

Nella giornata 32 del campionato di Serie A, sono in corso le partite tra Roma e Pisa. La diretta gol fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e cronaca delle due sfide. Sono disponibili anche sintesi e tabellino delle partite, con dettagli sui momenti salienti delle gare in corso. La giornata rappresenta un momento importante del campionato di questa stagione 202526.

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PISA vs COMO - Serie A - Giornata 19 - campo 2d/3d - DIRETTA LIVE - no immagini

Temi più discussi: Serie A: in campo venerdì alle 20,45 Roma-Pisa DIRETTA; Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Roma-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

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Serie A, in campo Roma-Pisa. Il campionato si apre con questo anticipo he fa da apripista a un weekend chiave sia per la corsa alle coppe sia per la salvezza. Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-gio - facebook.com facebook

Roma-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com