Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Torino in campo

Oggi si disputano le partite della 31esima giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le azioni salienti. Tra le sfide in programma, c’è anche l’incontro tra Pisa e Torino, che sarà seguito con cronaca e moviola dalla nostra redazione. La giornata comprende diverse partite che si svolgono in contemporanea, offrendo una panoramica completa dell’andamento del campionato.

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Alajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Pisa, Hiljemark non ha dubbi: «Oggi ultima chiamata? Non vedo le cose così! Ci sono 90 minuti per fare una grande prestazione» Bologna, Italiano post successo con la Cremonese: «Vincere è difficile contro chiunque. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Serie A, in campo Pisa-Torino: in palio punti salvezza per i toscani. Bologna-Cremonese 1-2 Alle 20.45 Inter-Roma Ieri Lazio-Parma 1-1: un pareggio che scontenta tutti. Segui le cronache testuali - facebook.com facebook

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