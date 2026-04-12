Diretta gol Serie A LIVE | in campo Bologna Lecce

Inizia la 32ª giornata di Serie A con le partite tra Bologna e Lecce. La cronaca in tempo reale aggiorna i risultati, i momenti salienti e le decisioni arbitrali delle sfide in corso. La giornata vede in campo diverse formazioni, con sintesi e tabellini che vengono aggiornati man mano che le partite proseguono, offrendo un quadro completo delle partite di questa giornata di campionato.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Lecce, Trinchera sul futuro di Falcone: «Noi ce lo godiamo, qui è protagonista assoluto ma non tarpiamo le ali a nessuno! Se arrivasse un’offerta.» Bologna, Di Vaio fa chiarezza: «Ecco perché gioca Pessina.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PARMA vs BOLOGNA - Serie A - Giornata 10 - DIRETTA LIVE - Inizio ore 18