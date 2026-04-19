Diretta gol Serie A LIVE | in campo Juve Bologna

La 33esima giornata di Serie A è in corso con le partite tra Juventus e Bologna. La diretta gol fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e cronaca delle sfide di oggi. Tutte le partite vengono seguite con sintesi e tabellini aggiornati, offrendo un quadro completo delle sfide in corso nel campionato 202526. Gli appassionati possono seguire gli sviluppi in diretta attraverso questa copertura.

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