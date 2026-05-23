Dire divina è poco Materna? Altrettanto

Dopo sette anni, Monica Bellucci è tornata a partecipare a un evento sul tappeto rosso a Cannes. La sua ultima apparizione risaliva a più di sei anni fa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali partecipazioni intermedie o motivi di assenza. La presenza dell’attrice ha attirato l’attenzione dei media senza ulteriori informazioni sulle circostanze.

S ette anni. Tanto è passato dall’ultima volta che Monica Bellucci ha calcato il tappeto rosso di Cannes. L’attesa era palpabile già dal pomeriggio, tra fotografi in posizione e fan stretti dietro le transenne. Poi è arrivata lei, per la première di Histoires de la nuit di Léa Mysius. E ha catturato tutti con quell’aura da diva, bellezza italiana e charme di chi vive tra i boulevard parigini. Con un tocco materno in più. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Monica Bellucci, spirito materno a Cannes 2026. Mentre il cast avanzava verso la scalinata del Palazzo del Cinema, Monica Bellucci, teneva per mano Tawba El Gharchi, 11 anni, sua co-protagonista nel film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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You Gave Me Blood, Pain, and Lies—He Gave Me Home

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