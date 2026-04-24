La micoterapia, che utilizza funghi come integratori, sta guadagnando attenzione come possibile alternativa alla fitoterapia. Sebbene possa sembrare una scoperta recente, la pratica affonda le sue radici in secoli di tradizione nella medicina cinese. Alcuni, però, ancora esprimono scetticismo riguardo all’efficacia di questo metodo, nonostante le sue origini storiche e l’interesse crescente nel campo della salute naturale.

L a micoterapia è il futuro degli integratori? Se è vero che c’è ancora qualcuno che può storcere il naso davanti all’uso dei funghi in questo senso, è altrettanto vero che il loro utilizzo è conosciuto da secoli e risale alla Medicina Cinese. Una pratica che nei secoli si è diffusa anche in Nord Europa ma che in epoche più recenti in Occidente si è un po’ persa. E che oggi lentamente ritorna in auge. Più dadi, meno stress: perché i giochi da tavolo sono il miglior integratore per la mente X Leggi anche › La nutrizionista risponde. Integratori per memoria e concentrazione: dai funghi per il cervello agli Omega-3 Funghi, la micoterapia è l’evoluzione della fitoterapia?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È il principio della micoterapia, forse poco conosciuta ma altrettanto efficace come la fitoterapia

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