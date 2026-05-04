C' è poco da dire stiamo godendo | i tifosi nerazzurri prendono in giro Conte

I tifosi nerazzurri si sono radunati davanti al Duomo per celebrare il ventunesimo scudetto della loro squadra, cantando e mostrando entusiasmo. Tra loro, alcuni hanno fatto riferimenti scherzosi all’allenatore, commentando con battute e prese in giro. L’atmosfera è di festeggiamento, con la gente che esprime la propria passione per la squadra attraverso cori e manifestazioni di gioia. La vittoria ha generato grande partecipazione tra i sostenitori presenti.

"L'Inter è il nostro grande amore". Una frase, una fede, migliaia di modi diversi per declinarla. Migliaia come i tifosi che si sono riversati davanti al Duomo per festeggiare il 21esimo Scudetto nerazzurro. C'è chi parla agli avversari, chi non si sarebbe perso la festa per nulla al mondo - e neanche una gamba rotta si rivela un deterrente sufficiente -, chi analizza la vittoria e la stagione. Ecco tutte le voci raccolte sotto l'ombra della Madonnina, nella lunghissima notte nerazzurra di Piazza Duomo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "C'è poco da dire, stiamo godendo": i tifosi nerazzurri prendono in giro Conte Notizie correlate Atalanta, Palladino nel pre partita: «Mission Impossible? Ci stiamo godendo tutto di questi giorni»Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Carburanti, Conte attacca il governo: “Decreto temporaneo e poco credibile, una presa in giro”ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche al provvedimento sulle accise Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso forti perplessità nei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I libri di Conte e Calenda alla prova del fact-checking; 25 aprile, Conte: Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo; Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestro; Conte: Complimenti a Fabregas, è un predestinato! Di Lorenzo era in naftalina, ora serve pazienza. C'è poco Psg-Bayern nel Napoli? Cds: Conte in Champions non s'è tolto l'etichetta...Dopo la semifinale spettacolo di Champions ogni partita sembra l’occasione per misurare il tasso di Psg-Bayern presente in ogni squadra: ... tuttonapoli.net Conte a Dazn: Speriamo che ne esca un bello spettacolo, ci auguriamo di fare un buon risultatoIl tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Como-Napoli Quanto è difficile affrontare Fabregas, visto che avete anche dei precedenti nelle ultime stagioni, e che parti ... 100x100napoli.it Il futuro di Conte resta un rebus Lo conferma anche Matteo Moretto, secondo sui tutto si deciderà nell'incontro con De Laurentiis a fine stagione L'ipotesi Nazionale resta uno scenario da non escludere, ma la decisione avverrà solo una volta conquistata l - facebook.com facebook Zanetti: "Conte, Inzaghi, Chivu: c'è una differenza. L'anno prossimo in fondo anche in Champions" x.com