Thuram a DAZN | Non ci sono partite facili Se vogliamo battere il Pisa stasera dobbiamo fare queste tre cose

In un'intervista a DAZN, Thuram ha dichiarato che nessuna partita è semplice e ha sottolineato che per vincere contro il Pisa sono necessarie tre azioni specifiche. Ha spiegato che l’approccio deve essere determinato e che la squadra deve concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali. Le sue parole sono state rivolte a chiarire l’importanza di un impegno totale in vista dell'incontro di questa sera.

