Il Liverpool ha messo nel mirino Yan Diomande dell’RB Leipzig come obiettivo principale per il mercato di questa estate. La squadra inglese cerca di rinforzare la propria linea offensiva, in vista della possibile partenza di Mohamed Salah. La trattativa, secondo fonti, è in fase di sviluppo e rappresenta una priorità per la società. Nessun dettaglio sui tempi o sui termini dell’eventuale trasferimento è stato ancora comunicato.

Sito inglese: Secondo David Ornstein di L’Atletico Il Liverpool ha fatto di Yan Diomande dell’RB Leipzig il suo obiettivo prioritario quest’estate, mentre cerca di rafforzare le sue ampie opzioni offensive quest’estate in vista dell’imminente partenza di Mohamed Salah. Il 19enne è considerato uno dei giovani giocatori più promettenti d’Europa e il Liverpool è tra i più forti contendenti a ingaggiarlo. Tuttavia, si prevede che la competizione sarà intensa, con diversi top club che monitoreranno la sua situazione. Il Lipsia desidera mantenere Diomande almeno per un’altra stagione, soprattutto dopo essersi assicurato la qualificazione per la Champions League 2026-27. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Diomande è in cima alla lista dei trasferimenti del Liverpool

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