Dalla polvere di Abidjan alla Florida fino a Lipsia Diomande alla conquista del mondo e forse del Liverpool

Diciannove anni, originario di una regione della Costa d’Avorio, ha iniziato a giocare a calcio scalzo perché la famiglia non poteva permettersi scarpe e attrezzature. Dopo aver attirato l’attenzione in Africa, si è trasferito in Europa, passando dalla Polvere di Abidjan alla Florida e infine a Lipsia. Attualmente, è sotto contratto con un club tedesco e si parla di un possibile trasferimento al Liverpool.

Non ci si stupisce più, quando le squadre in orbita Red Bull scoprono talenti in giro per il mondo. Stupisce invece quello che mostra in campo l’ultimo arrivato, Yan Diomande. L’attaccante ivoriano classe 2006 è stato prelevato quest’estate dal Leganés per 20 milioni. Finora sta disputando una stagione da record. E in estate potrebbe far gola a tante big d’Europa, una su tutte il Liverpool. Diomande nasce il 14 novembre 2006 ad Abidjan, in Costa D’Avorio. Inizia a giocare per strada e senza scarpe, perché la sua famiglia è troppo povera per potersele permettere. Da piccolo prende una decisione forte. Si trasferisce lontano da casa in una scuola calcio, per inseguire il sogno di diventare professionista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla polvere di Abidjan alla Florida fino a Lipsia, Diomande alla conquista del mondo (e forse del Liverpool) Notizie correlate Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocheràDiomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,... Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni”Si aggiunge un altro tassello al mosaico degli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, iniziati a poche ore dalla veglia promossa dal... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 31ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata; Lambiase, addio alla Red Bull: lo aspetta la McLaren. Ma che farà Verstappen?. Dalla polvere di Abidjan alla Florida fino a Lipsia, Diomande alla conquista del mondo (e forse del Liverpool)Diciannove anni, da bimbo giocava scalzo in Costa d'Avorio perché la sua famiglia non aveva i soldi per le scarpette, ha imparato l'inglese con Duolingo: la storia della baby ala che fa gola alle big ... msn.com Réussissez votre certification PMP® avec Oo2 Formations(Abidjan) - facebook.com facebook Si è svolto nella città di Abidjan, il principale centro economico-finanziario della Costa d’Avorio, il Business Forum Regionale dell’Unione Europea “Unlocking Investment along West Africa’s Strategic Corridors”, iniziativa chiave della strategia UE #GlobalGate x.com