Dino Pallaro | 42 anni di telecomunicazioni premiati con la Stella al Merito

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un professionista nel settore delle telecomunicazioni ha ricevuto la Stella al Merito per i suoi 42 anni di carriera. È passato dai sistemi analogici al VoIP, aggiornandosi nel tempo. È uno dei soli 17 premiati in tutta la provincia di Padova. La cerimonia si è svolta recentemente, con riconoscimenti distribuiti tra i vari settori. La premiazione ha coinvolto figure di spicco nel campo delle telecomunicazioni.

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?? Punti chiave Come ha fatto a passare dai sistemi analogici al VoIP? Chi sono i soli 17 premiati in tutta la provincia di Padova? Quali responsabilità ha gestito coordinando team di 40 persone? Perché il suo percorso è considerato un modello per i giovani??? In Breve L'assessore Stefano Pierobon ha partecipato alla cerimonia tenutasi al Teatro Toniolo di Mestre. Pallaro è iniziato nella SIP nel 1984 come tecnico di centrale per l'agenzia padovana. Nel 2002 ha coordinato 10 persone e n . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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