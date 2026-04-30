Palazzo Vecchio 1° maggio | 68 Maestri del Lavoro premiati con la Stella al Merito

Il 1° maggio, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si svolgerà una cerimonia alle ore 10 per celebrare la Festa dei Lavoratori. Durante l’evento saranno premiati 68 “Maestri del Lavoro” con la Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento ufficiale conferito dal Presidente della Repubblica. La cerimonia vedrà la consegna delle onorificenze a professionisti di diversi settori, senza ulteriori dettagli sui nomi o le motivazioni specifiche.

La Festa dei Lavoratori si aprirà a Firenze con una cerimonia dedicata all’eccellenza professionale. Mercoledì 1° maggio, alle ore 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, verranno consegnate le “Stelle al Merito del Lavoro”, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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