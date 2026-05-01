Chi sono i 33 nuovi Maestri del Lavoro bresciani premiati oggi con la Stella al Merito

Da bresciatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in occasione della Festa del Lavoro, sono stati premiati 33 nuovi Maestri del Lavoro nella provincia di Brescia. I riconoscimenti sono stati conferiti per il loro impegno nel settore produttivo e per il contributo alla comunità locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti del mondo del lavoro.

Nel giorno della Festa del Lavoro, l'attenzione si sposta sulle carriere che hanno segnato il tessuto produttivo e sociale del Paese. Sono trentatré i lavoratori che oggi, a Milano, ricevono ufficialmente la Stella al Merito del Lavoro. Si tratta di un'onorificenza prestigiosa, conferita dal.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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