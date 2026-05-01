Chi sono i 33 nuovi Maestri del Lavoro bresciani premiati oggi con la Stella al Merito

Oggi, in occasione della Festa del Lavoro, sono stati premiati 33 nuovi Maestri del Lavoro nella provincia di Brescia. I riconoscimenti sono stati conferiti per il loro impegno nel settore produttivo e per il contributo alla comunità locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti del mondo del lavoro.