Chi sono i 33 nuovi Maestri del Lavoro bresciani premiati oggi con la Stella al Merito
Oggi, in occasione della Festa del Lavoro, sono stati premiati 33 nuovi Maestri del Lavoro nella provincia di Brescia. I riconoscimenti sono stati conferiti per il loro impegno nel settore produttivo e per il contributo alla comunità locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti del mondo del lavoro.
Nel giorno della Festa del Lavoro, l'attenzione si sposta sulle carriere che hanno segnato il tessuto produttivo e sociale del Paese. Sono trentatré i lavoratori che oggi, a Milano, ricevono ufficialmente la Stella al Merito del Lavoro. Si tratta di un'onorificenza prestigiosa, conferita dal.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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