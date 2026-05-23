Dimissioni Spalletti | il tecnico della Juventus fa chiarezza sulle proprie intenzioni

Notizia in breve

Il tecnico della Juventus ha annunciato che non si dimetterà e continuerà a guidare la squadra. Ha confermato di voler rispettare il contratto e di non aver intenzione di lasciare l’incarico. Nessun cambiamento nelle sue decisioni future, ha ribadito. La società non ha ancora fatto comunicazioni ufficiali in merito. La decisione di restare è stata presa dopo un confronto con lo staff e i dirigenti.